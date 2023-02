(Ri)conquistare l'. Questa la missione, tra le altre, dellanella sfida di domani contro la, in cui l'obiettivo sarà quello di prendersi una vittoria per non complicare ulteriormente la situazione venutasi a creare con il -15, ma anche di lanciare un segnale, ovvero far capire alle avversarie che l'impianto di casa è sempre quelinespugnabile da cui uscire indenni è praticamente impossibile. O meglio era, perchè è un dato di fatto chela squadra bianconera ha iniziato a concedere un po' più del dovuto nell'impianto della Continassa, dove sono arrivate(il 52% del totale delle 23 rimediate dall'inaugurazione).L'ultimo ko, bruciante, risale giusto a due settimane fa: è stato ila fare il colpo grosso allo Stadium, dopo i tre punti già strappati alla Juve il 18 settembre in casa. Poi, a smorzare un po' i fischi, la vittoria in Coppa Italia contro la, ma nella mente dei tifosi è ancora perfettamente vivo il ricordo delle due dolorose cadute europee, soprattutto quella contro ilche ha pesato enormemente sull'eliminazione dalla Champions League. La Vecchia Signora, che in 301 partite allo Stadium ha vinto 230 volte (pari al 76,4%), non rimane senza un successo casalingo per tre gare consecutive dalla stagione 2015-16, quella della clamorosa rimonta scudetto. Per non ripetersi, dunque, con la Fiorentina serve una vittoria.