A inizio mese vi abbiamo fatto notare come l'Allianz Stadium non sia più il fortino bianconero che si era rivelato per i precedenti nove anni di vita: tante sconfitte casalinghe negli ultimi 12 mesi, quante ne erano arrivate nell'intero quasi-decennio precedente.

Ma il Corriere dello Sport oggi in edicola pone in evidenza un altro aspetto negativo legato all'attualità dell'impianto della Juventus: la poca presenza di pubblico. Chiaramente la combinazione tra andamento generale della squadra, ritrosie post Covid e rapporto non sempre idilliaco tra tifoseria e società per questioni relative ai biglietti si è fatta sentire, e martedì sera contro il Cagliari è arrivato uno dei dati di affluenza peggiori di sempre: 11.197 spettatori!

Certo, gli stadi oggi sono aperti per il 75% della capienza e non al 100%. Ma anche volendo ponderare questo dato e proiettarlo su un discorso di apertura totale, arriviamo magari intorno ai 15mila. Ecco, nei primi anni del ciclo Juve sarebbe stato un disastro arrivare a 20mila...