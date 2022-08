, per citare – o quasi -, l’inno della Juventus. Ma è un abbraccio rigido, quasi obbligato, non di quelli che si sentono e lasciano andare le emozioni. Una duplicità che si è vista all’interno dell’Allianz Stadium in occasione della prima stagionale dei bianconeri, contro il. La tournée negli Stati Uniti ha avuto molteplici significati. Tra i tanti, l’occasione di sbirciare da vicino il modo a stelle e strisce di vivere il calcio e lo sport, l’intrattenimento allestito negli impianti. Qualcosa che si è visto lunedì sera: le fiamme a bordocampo mentre dalle casse risuona Thunderstruck degli AC/DC, le cheerleader con i pon pon bianconeri; segni incontrovertibili della direzione nella quale si vuole andare, la globalità del marchio.– con nomi e simboli differenti a causa dei Daspo -in Curva Sud. Un ritorno in sordina, il tifo si è sentito a tratti e non è stato di certo trascinante come quello di alcune stagioni fa, ma l’atmosfera creatasi in alcune fasi è di certo differente rispetto a quanto visto nella passata stagione. Da sottolineare, inoltre, è che il tanto decantato "ritorno della Curva Sud" è una gonfiatura della realtà. Un gruppo ha annunciato ufficialmente il proprio ritorno - al secondo anello della Sud -, altri si sono riaffacciati in balaustra, al piano di sotto, con maggiore freddezza e meno convinzione., per il momento, lasciando lo Stadium incastrato in una fase di stallo. A farsi sentire, in maniera piuttosto rumorosa e a quasi a sorpresa, la parte “borghese” del tifo che con i suoi fischi, prima della svolta cooling break, ha esternato tutta la delusione per quanto si vedeva in campo.. I tempi del catino inespugnabile, la “bolgia” più volte chiamata da Antonio Conte, sono ancora lontani. E per la squadra questo è un problema. Sì, perché nei momenti di difficoltà i fischi possono farti affondare, il sostegno gonfia i muscoli, svuota l’acido lattico, carica la mente e permette di arrivare sulle palle perse, di vincere contrasti, di fare qualcosa in più degli avversari.