È davvero tutto pronto per questa sera alle ore 21. Per la "finale secca" definita da Massimiliano Allegri quando la Juventus affronterà il Villarreal. Tuttavia la Juventus avrà dalla sua un fattore chiave: l'Allianz Stadium. I bianconeri tra le mura amiche vincono da sei partite consecutive, si è fatto meglio soltanto in un'occasione: tra il 1996 e il 1997 si sono vinte 10 sfide consecutive.