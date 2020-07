1









Stasera la Juventus si giocherà lo scudetto nel proprio giardino di casa contro la Sampdoria, all’Allianz Stadium, dove in questa stagione non ha ancora perso. È il dato che riporta il club bianconero sul suo sito ufficiale: “I bianconeri sono l’unica squadra ancora imbattuta in casa in tutte le competizioni in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (20V, 3N). Solo in due stagioni nella sua storia la Juventus ha giocato più gare interne (all comps) senza mai perdere (27 nel 2013/14 e 28 nel 2016/17)”,