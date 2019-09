La Juventus è imbattuta in casa da 24 partite di Serie A. Venti vittorie, 4 pareggi in tre campionati diversi, con i bianconeri che non perdono all'Allianz Stadium dall'Aprile 2018. Un anno e mezzo, da Juve-Napoli con gol di Koulibaly. Da lì in poi solo gioie, per la seconda serie interna più lunga in corso, seconda solo a quella del Liverpool (43) nei cinque maggiori campionati europei.