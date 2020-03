L'Allianz Stadium è lo stadio più "ricco" della Serie A, quello che porta i maggiori benefici economici al club, in questo caso la Juventus. Il segreto è ben noto. Oltre all'impianto di proprietà ed ai ricchi incassi sui biglietti per le partite, lo Stadium vive sette giorni su sette con servizi ausiliari anche non strettamente legati al calcio. Come riporta il portale La Pressa Milan, Roma ed Inter occupano rispettivamente il secondo, terzo e quarto posto in Italia per ricavi da stadio, tra la quindicesima e la diciassettesima posizione al mondo.