Non era, ma il finale è stato lo stesso. Si è conclusa con la "classica"da parte dei tifosi dellal'amichevole in famiglia in scena dal tardo pomeriggio di oggi all'Allianz Stadium, con i "grandi" di Massimiliano Allegri che hanno segnato 8 gol lasciando a secco la Next Gen di mister Massimo Brambilla. Il popolo bianconero, quindi, ha avuto l'occasione di abbracciare i propri beniamini, direttamente sul campo di casa.