Vi abbiamo raccontato dello striscione affisso fuori dall’Allianz Stadium i. Il ricordo e la celebrazione del campione che ci ha lasciato ieri, come è normale e giusto che sia, proseguono anche all’interno dell’impianto bianconero, prima del fischio d’inizio di Juventus-Udinese.Tra i tifosi presenti sono comparse alcune vecchie maglie con il numero 9 stampato dietro e, naturalmente, il nome Vialli. Non solo: due striscioni in curva Nord e curva Sud. Nella casa del tifo più caldo la scritta: “Ho imparato tutto della vita con una palla tra i piedi. Ciao Gianluca”."Ciao Luca, siamo sicuri che stasera sei qui da qualche parte in mezzo a noi. Siamo venuti qui in tanti per farti sapere che non ti dimenticheremo mai e non smetteremo di volerti bene come è stato dal primo giorno. Sei stato per noi una guida in campo e fuori, compagno di spogliatoio, di vittorie, capitano, amico. Nessuno potrà scordare la tua sottile ironia, la tua classe. Le emozioni che ci hai regalato con le tue giocate e i tuoi gol. Ci mancheranno tanto i tuoi sorrisi. Siamo insieme allo Stadium, pronti ad abbracciarti, come siamo stati pronti a esultare a ogni tua prodezza. Ciao capitano, fai buon viaggio, ti vogliamo bene.".A lettera terminata, potenti i cori di tutto lo stadio: "Luca Vialli segna per noi".