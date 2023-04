, minuto 22. Dagli spalti dell'Allianz Stadium parte un coro unanime, tra gli applausi generali. E non per i giocatori in campo, ma per una - anzi la - leggenda bianconera, niente di meno che Alex, tornato a Torino insieme a una parte della famiglia per assistere al match. Grandi emozioni tra i tifosi, che non aspettavano altro che questo momento, quello in cui avrebbero riabbracciato il loro(che si è subito alzato in piedi per ricambiare il caloroso saluto). Con il sogno, mai sopito, di rivederlo presto in società. Qui sotto il video del suo arrivo allo Stadium.