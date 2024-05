C'era anche Manuelnel gruppo bianconero che nel primo pomeriggio di oggi si è imbarcato sul volo verso l'aeroporto di Roma, in vista della finale dicontro l'. Il centrocampista dellanon potrà scendere in campo nel match di domani in quanto squalificato, ma ha comunque voluto partire per poter sostenere i suoi compagni di squadra in questo importante impegno di fine stagione. Il classe 1998 sarà in tribuna; a prendere al suo posto dovrebbe essere Fabio, che negli ultimi allenamenti, secondo quanto rivelato da Romeo Agresti, è sempre stato provato davanti alla difesa.