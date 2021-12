Laha pescato bene dall'urna di Nyon. La squadra di Allegri ha rischiato fino alla fine di doversela vedere contro ildei fenomeni, ma poi grazie all'alzata diè stata accoppiata allo. Ecco i pro e i contro di questo sorteggio.Nel gruppo C, lo Sporting ha chiuso al secondo posto con 9 punti, gli stessi del, indietro per gli scontri diretti. Ha segnato 14 reti, ma ne ha incassate 12. Solo il, con 19, ha fatto peggio in quel gruppo, dominato dall'Ajax capace di vincerlo a punteggio pieno (20 gol fatt, 5 subiti). Dei suoi 9 punti, lo Sporting ne ha conquistati 6 contro il Besiktas, ha sempre perso con l'Ajax e ha vinto 3-1 contro il Dortmund (dopo aver perso 1-0 all'andata). C'è però da dire che nella debacle di Lisbona i tedeschi erano in piena emergenza. Assenti Burki, Guerreiro,, Hazard, Hummels, Bauza, Moukoko, Reyna, Unbehaun e Wolf. Insomma, il 3-1 non deve spaventare in maniera eccessiva.- Per quel che riguarda il campionato, lo Sporting è primo insieme al Porto, con 38 unti. Al momento è indietro per una peggior differenza reti: 24 gol fatti e 5 subiti, mentre il Porto ne ha segnati 34 e incassati 8. Altro dato: lo Sporting è imbattuto in Portogallo, con 12 vittorie e 2 pareggi (uno col Porto, 1-1 in casa, l'altro in trasferta ad agosto, contro il Famalicao in trasferta, sempre 1-1).Lo Sporting, con 14 reti, è il sesto miglior attacco della Champions League, dietro(22),(20),(17) e Lipsia (, eliminata). I portoghesi sono 24esimi per possesso palla, con una media del 46% (la Juve è 12^, 51,5%). La Juventus ha totalizzato più tiri, 83 contro 70, ma questo vuol dire che alloservono meno conclusioni per segnare. Un qualcosa di cui tenere conto, anche perché laha messo insieme 282 attacchi, mentre lo190. Nonostante questo, i lusitani hanno segnato 4 gol in più. La Juventus recupera anche più palloni (262 contro 217), mentre lo Sporting vince più contrasti (37 contro 29) e commette più falli (64 contro 61),(92 contro 68).- Lo Sporting LisbonaI giocatori da tenere d'occhio sono sicuramente, capocannoniere della squadra con 4 reti (una più di Dybala, per intenderci), e l'ex Psg, leader della squadra per assist (3, il quarto di tutta la Champions). Sarabia (che è il giocatore più costoso: 25 milioni di euro), inoltre, ha anche segnato già 3 volte. L'intero valore della rosa è pari a 198 milioni di euro, il club è al 27° posto del ranking Uefa. L'allenatore è, classe 1985.Un pareggio e una sconfitta negli unici due precedenti contro la Juventus.