Mancano ormai poco più di 48 ore ad una delle gare più significative dell'intera stagione della, dove ci si giocherà buona parte di quello che sarà l'approdo alle semifinali di. Sul cammino di Madama ci saranno i lusitani dello, autentici protagonisti di questa cometizione, basti chiedere all'Arsenal per ulteriore conferma. Sporting che però ha rivelato qualche punto debole e sarà proprio su questo che dovrà fare leva la Vecchia Signora. Già, perchè nella vittoria per 4-3 contro il Casa Pia c'è tutto il bello e il cattivo tempo dello Sporting, che incanta in fase offensiva e si 'addormenta' quando c'è da difendere, come evidenziato con toni molto duri dal proprio allenatore Amorim al termine della stessa.- Il riferimento va allache la squadra portoghese presta durante la, dimenticandosi a volte di essere in campo e addormentandosi a fasi alterne. Questo è dovuto al fatto che, quando la gara sembra incanalarsi per il verso giusto, i ragazzi di Amorim inziano a prendereil match, facendo di fatto rientrare gli avversari in partita, come accaduto nell'ultima uscita, appunto.- '. Giocare così non ci porterà da nessuna parte, commettere a questo punto della stagione errori che facevamo alla prima giornata è inammissibile.cosi non va!'. Parole forti, fortissime, che fanno riflettere e che dovrebbero riecheggiare come uno scossone per tutti i giocatori biancoverdi. Ecco perchè, se colpiti nell'orgolgio potrebbero diventare una mina vagante e questo la Juve dovrà tenerlo in considerazione.