Martedì sera la Juventus scenderà in campo all'Allianz per affrontare lo Spezia. Obiettivo primario è quello di tornare alla vittoria e, al contempo, sfatare un vero e proprio tabù. Dal sito ufficiale della Juventus: "Martedì 2 marzo 2021 Juventus-Spezia sarà un inedito per l'Allianz Stadium. E, curiosamente, sarà anche il quarto stadio diverso nel quale la sfida viene giocata a Torino. I precedenti hanno avuto come teatro dell'evento il campo di Corso Sebastopoli nel 1921, quello di corso Marsiglia nell'anno successivo e l'Olimpico nel 2007. La Juve deve sfatare un tabù, non essendo mai riuscita a superare i liguri".