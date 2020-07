Meawhile Bonucci celebrates with the fans while waiting at the traffic light#Juve #JuveSampdoria #STRON9ER pic.twitter.com/CYeKWnhnDr — Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) July 26, 2020

La Juventus ha vinto il nono scudetto consecutivo ma pochi minuti dopo il fischio finale della sfida con la Samp in città non si respira l'entusiasmo di chi ha vinto un campionato.Un centinaio di persone a festeggiare un tricolore già ampiamente annunciato.Non che senza questi limiti le piazze di Torino si sarebbero riempite e colorate di bianconero, ma restano comunque più di un'attenuante per spiegare una piazza più vuota che mai.E dentro lo stadio, mentre la società procedeva con le conferenza stampa di Bonucci e Sarri,Non solo per Sarri, per tutti loro è stata una serata storica.Ma è stato fuori dallo Stadium che si sono raggruppati la maggior parte dei tifosi "sfidando" le restrizioni. Circa un centinaio, con qualche bandierone, di fronte al cancello principale dell'Allianz.Il difensore ha abbassato il finestrino mentre era fermo al semaforo per fare qualche selfie. "​La dedica va ai nostri tifosi che non hanno potuto gioire allo stadio - le parole del 19 bianconero in conferenza - e a chi durante questa pandemia ci ha lasciato ma starà esultando in cielo". Un campionato strano, uno scudetto strano ma comunque vinto dalla Juve.@lorebetto