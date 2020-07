Nonostante la sconfitta in casa dell'Udinese, l'obiettivo scudetto resta vicino per la Juve. Mancano solo tre punti, infatti, alla conquista del nono titolo consecutivo e domenica allo Stadium arriva la Sampdoria già salva. Niente da dare per scontato, ovviamente, ma la Juve resta comunque a un passo dello scudetto che addirittura può arrivare anche prima della partita di domenica sera. Come? ​Se l'Atalanta perdesse stasera contro il Milan, se l'Inter sabato non vincesse a Marassi contro il Genoa e se domenica pomeriggio la Lazio non vincesse a Verona. Sulla carta, infatti, tutte e tre restano in corsa per il titolo. Se non riescono a vincere prima che giochi la Juve Sarri potrà vincere il suo primo scudetto 'in albergo'.