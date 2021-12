Non si ferma l’ascesa dell’Inter campione d’inverno grazie anche a un finale di girone andata da protagonista. La formazione di Inzaghi, giunta alla settima vittoria consecutiva in campionato, è sempre più la favorita per il bis tricolore anche secondo i bookmaker. Per gli esperti di Planetwin365 i nerazzurri, in quota a 1,28, sono nettamente avanti sul Milan, offerto a 6,75, mentre scivola a 8,00 il Napoli di Spalletti. Ancora più indietro Atalanta a 10,00 e Juventus a 16,00. Anche i betting analyst di 888sport.it propongono l’Inter a 1,28 davanti a un terzetto formato da Milan, Napoli e Atalanta, tutte a 8,50. Vale 21 volte la posta una clamorosa rimonta dei bianconeri di Allegri. Stessa situazione per gli analisti di Olybet.it che vedono Handanovic e compagni, a 1,30, nettamente favoriti sul Milan in quota a 6. Ancora più indietro si attesta il Napoli, a 8,00, l’Atalanta a 10,00, mentre sale a 18,00 lo scudetto della Juventus.