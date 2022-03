Juve, ma lo scudetto è davvero impossibile? Come racconta Gazzetta, se i bianconeri dovessero vincerle tutte, sarebbero 33 punti, dunque 83 punti finali. Basterebbero per lo scudetto? Allegri di strisce positive se ne intende: nella stagione 2015-16 infilò 31 risultati utili consecutivi e andò a prendersi il titolo nonostante una partenza disastrosa. Adesso è a 13 e il calendario dice che arrivare a 24 non è impossibile: un solo scontro diretto e allo Stadium (con l’Inter alla 31ª giornata) e Lazio (in casa) e Fiorentina (in trasferta) alle ultime 2 giornate. In mezzo tante gare abbordabili.