E' stato il vero Ronaldo, non c'è che dire. Ed è stato soprattutto il suo scudetto. Ancor più del precedente. Come racconta Tuttosport, arrivato in una stagione in cui CR7 doveva prendere confidenza con il nuovo contesto, Cristiano non è stato certamente banale. "L'anno scorso Cristiano Ronaldo ha segnato 21 gol totali nelle 31 presenze in Serie A: era dal 2008-09 che non segnava così poco in campionato. Ora invece quel traguardo l'ha raggiunto con largo anticipo, veleggiando sulle sue classiche medie di una rete a partita. (...) Così come sta riaggiornando una quantità industriale di record e primati personali che vanno dall'essere l'unico giocatore ad aver segnato oltre cinquanta gol in ciascuno dei più importati campionati europei". Adesso? Vuole provarci in Champions. E ancora per la Scarpa d'Oro.