Scudetto rimandato, almeno a domenica. Non sarà infatti possibile vincerlo dal divano: servirà battere la Sampdoria allo Stadium per festeggiare il titolo e farsi celebrare dall'aritmetica certezza dopo una stagione travagliata. Ai bianconeri non servirà guardare i risultati dei diretti avversari, Inter e Atalanta, in caso di vittoria domenica. E non servirà guardarli nemmeno in questi giorni, perché la vittoria della Lazio contro il Cagliari consente alla squadra di Simone Inzaghi di portarsi a quota 72, a un punto dall’Inter, e impedisce alla Juventus di vincere lo scudetto domani davanti alla tv, prima ancora di scendere in campo domenica sera. Come sottolinea Tuttosport, ci sarebbero comunque volute una serie di combinazioni favorevoli e la complicità delle avversarie: l’Atalanta avrebbe dovuto perdere stasera contro il Milan, rimanendo così ferma a 74 punti, e domani l’Inter avrebbe dovuto uscire sconfitta o al massimo pareggiare nella trasferta in casa del Genoa.