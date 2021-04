Secondo quanto riportato da Gazzetta, la mancata qualificazione alla prossima Champions League avrebbe conseguenze disastrose per la Juventus. Differentemente dal Milan, un eventuale quinto posto porterebbe i bianconeri a sacrifici eccellenti sul mercato. Mentre per i rossoneri ci sarebbe un rallentamento del progetto di "rinascita". Ecco che allora la partita si fa clamorosamente importante, e un po' di più per la Juve. Senza Champions, ci sarebbe una decrescita in questo momento molto dura da digerire.