"Scansuolo"? Un termine che potrebbe presto passare di moda, almeno parlando di Juve. Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, infatti, si inizia a respirare un'aria diversa per quanto riguarda rapporti e sinergie di mercato, con i neroverdi del Sassuolo che ora paiono più "vicini" all'Inter di Marotta piuttosto che ai bianconeri con cui negli anni sono stati portati a termine tanti affari, con una relazione costante e proficua che ha contribuito a far crescere e a lanciare nel grande calcio tanti talenti, italiani e non.

Ora, infatti, sui gioielli del club emiliano è l'Inter ad essere in vantaggio, sulla Juve ma anche sul resto della concorrenza. I nerazzurri hanno seguito a lungo Giacomo Raspadori (sul quale ora la Vecchia Signora prova un ritorno) e soprattutto hanno fatto passi concreti per Davide Frattesi in primis, e poi anche per Gianluca Scamacca: tutti pezzi pregiati, sui quali anche i bianconeri sono sempre attenti, pronti a un eventuale affondo nella prima sessione di mercato utile. Prima, però, la parola va al campo, quello dell'Allianz Stadium dove Juve e Sassuolo si incontreranno domani sera: in palio c'è una semifinale di Coppa Italia.