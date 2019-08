Your browser does not support iframes.

Lo scambio Danilo-Cancelo, ormai in dirittura d’arrivo, ha una sua logica. Ma i tifosi, più che alla razionalità, danno ascolto al cuore, e quel portoghese croce e delizia, spesso scriteriato in retroguardia ma davvero sublime in fase offensiva, era entrato in molti cuori bianconeri: non sorprende, dunque, che sui social network diversi tifosi della Juve si dicano contrariati dalla sua partenza, peraltro verso quel Manchester City allenato da Pep Guardiola sogno infranto dell’estate. Cedere Cancelo e tenere De Sciglio, sostiene legittimamente qualcuno, non pare il segno di una strategia di mercato troppo lucida. E l’ingresso di Danilo, per adesso, non scalda a sufficienza i cuori…