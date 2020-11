3







di Cristiano Corbo

Non è tempo per Paulo Dybala. Che proprio non ingrana, che non riesce a innestare la marcia giusta per cambiare anche il volto di questa Juventus. Non fa più notizia la sua assenza nella top11 del nostro Matchday, la media voto delle pagelle de IlBianconero che fotografa la stagione bianconera. Oh, sostanzialmente nessuna novità rispetto al post Ferencvaros: si conferma il gran momento di De Ligt (6,66 di media in 3 partite), poi tiene duro Arthur nonostante il 5 arrivato dalla sfida di Benevento.



I FLOP - A proposito della Joya, però: dopo Bernardeschi, Dybala è il giocatore con la media voto peggiore (5,61). Doppio cinque in meno di una settimana, nessuno ha fatto così male come l'argentino. Gli sta a un passo l'amico Bentancur: il 6 di Benevento non migliora sensibilmente la media, ferma a 5,72. Crolla anche Frabotta, ora al di sotto della sufficienza: per il giovane romano, media da 5,91.



