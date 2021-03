Come racconta il Corriere dello Sport, Alvaro Morata ha subito fatto la differenza in questa Juventus. Ecco perché si è dimostrato ancora una volta la spalla perfetta. In attesa di Dybala, lo spagnolo finora ha dimostrato di essersi espresso al meglio in questa stagione: è l'unico attaccante, probabilmente, oltre Cristiano Ronaldo. E il ruolo di spalla? Gli assist sono stati appunto fondamentali. 14 reti e 10 passaggi vincenti in 30 partite in stagione, non di certo un bottino magro. Anzi. E con lo Spezia, quei 57 secondi che hanno cambiato la squadra e le prospettive di questa Juve.