Durante questa stagione abbiamo più volte evidenziato il valore dell'acquisto di Weston McKennie e abbiamo fatto notare l'importanza, quando non l'imprescindibilità tecnico-tattica, di Arthur. L'americano in quanto completo e infaticabile incursore, centrocampista moderno che infatti, in un'annata horror per il centrocampo bianconero, ha garantito 6 gol tra tutte le competizioni. Solo le fatiche di una stagione anomala e un problema all'anca lo hanno limitato nelle ultime settimane. Il brasiliano, dal canto suo, arrivato dal Barcellona al posto di Pjanic, al di là che lo si consideri un grande o un normale giocatore, è obiettivamente l'unico regista dell'organico (ci sarebbe un certo Fagioli, ma è un'altra storia...).



Da Transfermarkt arrivano dei dati che confermano queste due tesi. Il popolare e accurato sito di dati e valori calcistici ha stilato la classifica dei 5 centrocampisti della Juventus 2020-2021 per media punti in Serie A nelle partite in cui hanno giocato:



1- ARTHUR 2,22 (20 partite: 13 Vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte)

2- RAMSEY 2.18 (22 partite: 14 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte)

3- MCKENNIE 2.16 (31 partite: 20 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte)

4- RABIOT 1,96 (31 partite: 17 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte)

5- BENTANCUR 1.90 (31 partite: 17 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte)



Arthur è il centrocampista che garantisce la maggior media punti. Al netto dell'erroraccio contro il Benevento (quale giocatore della Juve non ne ha commessi quest'anno?) quanto avrebbe potuto dare alla causa juventina se avesse avuto una condizione fisica adeguata! E invece, solo 20 presenze...

Impressionante invece il dato su McKennie: è chiaro che, più si va avanti col minutaggio totale, più è difficile mantenere una media alta. Ebbene, del trio che ha disputato oltre 30 partite, lui è l'unico ad aver "fornito" oltre 2 punti a gara.



Ci sarà tanto da lavorare sul mercato da parte della Juve quest'estate. Ma due punti fermi, al netto di offerte irrinunciabili in tempo di bisogno di plusvalenze, almeno ci sono.