Difficile paragonare stagioni diverse e Juve così differenti come quella della stagione 2017/2018, che arrivava da sei scudetti consecutivi e ne avrebbe poi vinti altri tre. Il successo contro il Milan a, arrivato poche ore fa, ricorda però un'altra vittoria di Allegri molto importante per poi la vittoria dello scudetto. Ovvero quella a Napoli del dicembre 2017. Anche in quel caso, i bianconeri vinsero 1-0 ed anche in quel caso affrontavano la squadra in vetta alla classifica con quattro punti in più della Juve. La Vecchia Signora si sarebbe potuta trovare a meno sette proprio come ieri ed invece è riuscita ad avvincarsi sensibilmente. In quell'anno poi, Juve e Napoli lottarono fino all'ultimo per il campionato e Allegri ebbe la meglio su Maurizio Sarri.