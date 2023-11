DaIl mese di novembre è iniziato con la vittoria sulla Fiorentina firmata Miretti, dando continuità ai risultati di ottobre, dove sono arrivate tre vittorie e un pareggio, senza mai subire gol. Chi è stato, per i tifosi, il miglior giocatore dello scorso mese?L'MVP of the Month di ottobre Powered by EA Sports FC votato dai tifosi su Juventus.com è Moise Kean! L'attaccante, classe 2000, verrà premiato da uno Juventus Member prima del fischio d'inizio di Juventus-Cagliari, in programma sabato 11 novembre alle ore 18:00 all'Allianz Stadium.Sempre titolare nelle gare di ottobre, Moise ha offerto prestazioni convincenti contro Atalanta, Torino, Milan e Hellas Verona, convincendo anche i tifosi. E il premio ne è il riconoscimento.