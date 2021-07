Dopo l'addio di Georgino Wijnaldum, che ha lasciato l'Inghilterra per fine contratto firmando a zero col Psg, il Liverpool è a caccia del sostituto: tra i giocatori che piacciono ai Reds ce n'è anche uno al quale sta pensando la Juventus: si tratta di, che secondo il Mirror ha fatto sapere all'Atletico Madrid di voler cambiare squadra la prossima stagione. I costi dell'operazione sono molto alti, per questo, secondo il quotidiano inglese, Saul al momento rappresenta un sogno.