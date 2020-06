Torna in campo la Juve, come di consueto rinchiusa dietro i cancelli della Continassa per preparare una stagione prossima al nuovo via, dopo l'emergenza coronavirus. La data di inizio non è ancora ufficiale, perché prima del campionato - che per i bianconeri ripartirà il 22 giugno a Bologna - c'è la Coppa Italia, il 12/13 giugno allo Stadium contro il Milan e il 17 giugno a Roma per la finale (che ancora va conquistata). sarri e la Juve si preparano con l'allenamento mattutino, in corso ora. Nella normalità della Continassa, spicca il gesto di Giorgio Chiellini, che all'ingresso ha firmato un autografo a un bambino, appena fuori dai cancelli. Un fatto che negli scorsi giorni ha suscitato qualche polemica nei confronti di Rabiot, reo di aver violato il protocollo interno. Chiellini nell'atto indossava la mascherina e si è tenuto a distanza di sicurezza, così come previsto dalle norme. Ora tutti in campo, con Sarri a gestire il gruppo.