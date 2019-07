Un altro pomeriggio di lavoro è cominciato. La Juve è tornata in campo per la seconda seduta di allenamento giornaliero, per il secondo "doppio", come si dice in gergo calcistico. Sono giornate toste, fatte di lavoro in palestra, corsa, mobilità e anche un po' pallone e tattica. Allenare tutto, per preparare la stagione, per rimettere benzina nelle gambe e fiato nei polmoni, per prepararsi a stupire e, soprattutto, a vincere. La Juve di Sarri quest'anno, infatti, avrà un nuovo compito: vincere divertendo. E così gli allenamenti diventano fondamentali per formare carattere, spirito e affinare il gioco, per i nuovi arrivati e per coloro che già vestivano bianconero. Oggi, l'ultimo giorno senza Cristiano Ronaldo, che domani rientrerà dalle vacanze e raggiungerà il gruppo insieme a Blaise Matuidi.

AGGIORNAMENTO 18.30 - Douglas Costa si allena ancora a parte, in palestra.



AGGIORNAMENTO 18.45 - Terminato qui l'allenamento della Juventus. Si attende il comunicato ufficiale.

Ecco FOTO e VIDEO dall'allenamento nella nostra gallery, in costante aggiornamento.