Due gennaio, giorno di... recupero. Dai bagordi delle feste, sì. Ma anche in vista del campionato, c'è tanto lavoro da fare. Lunedì, il Cagliari arriva allo Stadium per testare la Juventus al rientro. E la situazione in classifica non ammette perdite di tempo o di punti. I bianconeri sono scesi in campo, nel centro sportivo della Continassa, intorno alle 15. Foto e video dai canali social mostrano esercizi di corsa e di tecnica. Sarri ha davanti a sé un periodo ricco di partite e di occasioni da sfruttare. La Supercoppa ormai è un brutto ricordo: si riparte.



IL COMUNICATO - "Si entra nel vivo con la preparazione al ritorno in campo nel giorno dell’Epifania. Passata anche la festività di Capodanno in cui i bianconeri hanno usufruito di un giorno di pausa, la squadra si è gettata a capofitto sul lavoro in vista di Juve-Cagliari, in programma lunedì alle 15 all’Allianz Stadium. Attivazione e attività fisica e atletica, lavoro con la palla e conclusioni, tattica e partitella: questo il menu del gruppo, che domani tornerà al lavoro al pomeriggio".



FOTO e VIDEO nella nostra gallery dedicata: ecco la Juve che si allena verso il Cagliari.