Questa sera, la Juventus ha comunicato la lista Champions dei calciatori a disposizione di Massimiliano Allegri per la competizione europea, a partire dagli Ottavi. Tra questi compare anche il nome di Federico Chiesa, nonostante il calciatore sia costretto fuori per infortunio per il resto della stagione. il motivo è presto detto: le regole permettono solo 3 cambi. Quelli operati dalla Juventus sono: dentro Vlahovic, Zakaria e Pellegrini; fuori Bentancur, Ramsey e Kulusevski.