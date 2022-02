È "sfida" tra Kaio Jorge e Luca Pellegrini per un posto in Champions League. Come ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, entro la mezzanotte di oggi la Juve dovrà presentare la propria lista di giocatori per la fase a eliminazione diretta del torneo, che vedrà sicuramente gli ingressi dei nuovi acquisti Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. A giocarsi l'ultimo slot disponibile saranno invece il brasiliano e il terzino azzurro classe 1999, con quest'ultimo più avvantaggiato dal momento che la squadra di Allegri è più scoperta nel suo ruolo rispetto all'attacco. A breve la decisione finale.