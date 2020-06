1









L'ex allenatore della Juve e della Nazionale italiana Marcello Lippi parla a Radio Uno e pizzica Maurizio Sarri: “Un generale che si impone in maniera ferrea non ottiene mai il massimo dai suoi soldati. Per la Juventus a Bologna sarà molto difficile stasera ma deve tornare a segnare e a vincere altrimenti le avversarie si avvicinano.”



SCUDETTO - "​Da quindici giorni dico che se l’Inter avesse battuto la Sampdoria sarebbe stata a sei punti dalla testa, e quindi pienamente in corsa, anche se non c’è lo scontro diretto con la Juventus. Penso sia in lotta anche l’Inter per lo scudetto”.