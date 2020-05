2









L'ex allenatore della Juve e della Nazionale italiana Marcello Lippi parla a Cadena Ser, e ricorda la finale di Champions League del 1998 tra Juve e Real Madrid, vinta dagli spagnoli con un gol di Mijatovic: "Era in fuorigioco - ricorda l'ex tecnico bianconero -, la sensazione è quella. Ma adesso non m’importa, è acqua passata anche se all’epoca se ne parlava molto



MESSI-RONALDO - "Ho avuto la fortuna di allenare squadre importanti e ottimi giocatori. Il migliore che ho avuto? Zidane. Il più forte perché la natura gli ha dato classe, qualità e intelligenza. Sono alla pari, non in termini di qualità ma di importanza. È come decidere tra Maradona e Pelé, impossibile”.