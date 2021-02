La Juventus sta iniziando a pianificare le strategie per il prossimo mercato, e tra i reparti da rinforzare c'è sicuramente il centrocampo. Pirlo vuole un centrocampista giovane e di qualità: oltre al profilo di Locatelli Paratici sta studiando anche l'opzione Aouar, centrocampista classe '98 del Lione per il quale si era già informato nelle sessioni di mercato precedenti. Secondo Tuttosport il club francese chiede almeno 50 milioni per farlo partire, ma i bianconeri stanno pensando di inserire nella trattativa uno tra De Sciglio (già in prestito al Lione) e Douglas Costa (ora al Bayern) per abbassare l'offerta cash.