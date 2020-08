La Juve non molla Houssem Aouar, centrocampista del Lione che venerdì i bianconeri si ritroveranno da avversario nel ritorno degli ottavi di Champions: come riporta il Corriere dello Sport, però, l'alta valutazione del giocatore (prima del lockdown Aulas chiedeva 70 milioni) e la concorrenza (Tottenham e Manchester City) mettono in stand-by l'affare.