Serie A ma non solo. Con lo scudetto ormai a un passo - ma occhio a sottovalutare le inseguitrici - la Juve inizia a pensare anche alla ripresa della Champions League. In Europa si riparte dal ritorno degli ottavi contro il Lione con l'obiettivo di ribaltare lo 0-1 dell'andata. Ora sono ufficiali giorno e data: Juve-Lione si giocherà il 7 agosto a Torino, come comunicato sul sito ufficiale del club bianconero. Se la squadra di Sarri dovesse passare il turno, poi, volerebbe a Lisbona dove son in programma le Final Eight a gara secca dai quarti in poi. Prima però bisogna finire il campionato, poi testa alla Champions. La gara si terrà alle ore 21.