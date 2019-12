Come racconta Calciomercato.com, tra Juve e Lione c'è sempre stato un rapporto molto profico dal punto di vista strettamente legato al calciomercato. Da Tolisso a Ndombele, passando per i talenti di oggi. Un esempio concreto è Houssem Aouar, mezz'ala classe '98 del Lione, che ha praticamente stregato mezza Europa. Il 21enne vuole convincere Didier Deschamps a prenderlo in considerazione per il prossimo Europeo, per poi spiccare il volo verso una big. La Juve lo segue, così come Amine Gouiri, attaccante classe 2000 che non sta trovando molto spazio a causa anche dei postumi del grave infortunio patito nella scorsa stagione. Il suo contratto scade a giugno 2022.