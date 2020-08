Oggi riprendono gli allenamenti della Juventus un vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione. Tanti ballottaggi nella testa di Maurizio Sarri. Come scrive La Gazzetta dello Sport il primo è in difesa. ​"Tre uomini su quattro (Bonucci, De Ligt e Alex Sandro) hanno il posto fisso assicurato, per la corsia di destra invece è una contesa tutta sudamericana tra Danilo e Cuadrado. Il colombiano ha giocato decisamente di più del brasiliano, che ha avuto anche diversi acciacchi fisici, dimostrando affidabilità anche in un ruolo non suo, ma non è detto che sia lui il favorito".