Juve-Lione accoppiamento agli ottavi di Champions ma anche asse di mercato. Il club francese, infatti, si è mosso con l'entourage di Adrien Rabiot per capire se ci sono margini per un trasferimento: il Lione lo vorrebbe in prestito fino alla fine della stagione, ma l'operazione ha subito una brusca frenata dopo i sorteggi di Nyon. La Juve, invece, non vorrebbe cedere un suo giocatore proprio alla squadra che affronterà negli ottavi di Champions a febbraio. A riportarlo è RMC Sport