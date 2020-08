di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Juve e Lione ferme sull'1-1 alla fine del primo tempo. I bianconeri vanno subito sotto per un rigore scandaloso concesso dal direttore di gara ​Felix Zwayer per fallo di Bentancur o Bernardeschi. La certezza è che nessuno dei due commette fallo e la decisione è senza dubbio ridicola, specialmente nell'era del VAR. La Juve ha subito l'impatto psicologico del rigore subito al 12' minuto e realizzato da Depay con un cucchiaio che ha beffato Szczesny. I bianconeri hanno provato a reagire con Ronaldo e Bernardeschi che ha clamorosamente fallito il gol del pari. Nel finale di tempo altro rigore molto generoso, stavolta per la Juve, per mano di Depay. Ronaldo non sbaglia dagli 11 metri.



Scorri o clicca sulla gallery per top e flop dei primi 45 minuti segnati da una decisione ridicola dell'arbitro che in assoluto resta il peggiore in campo.