La Uefa sta studiando una nuova soluzione per il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Juventus e Lione in programma il 17 marzo. Torino si trova in una delle zone dove sono stati trovati molti casi di persone infette da Coronavirus (scuole chiuse fino all'8 marzo), per questo la Uefa sta pensando di spostare la sede della partita nel Sud Italia, dove ci sarebbero meno casi. A riportarlo è RMCSport. Dopo la gara di domenica scorsa tra Lione e Saint-Etienne, il presidente Aulas si era detto disposto a giocare in un'altra città. L'alternativa sarebbe quella di far disputare la gara a porte chiuse.