Il Lione prova a ridurre il gap di condizione che ci sarà con la Juventus ad agosto, quando si ritroveranno sul campo dello Stadium per il ritorno degli ottavi di Champions League. La differenza si farà sentire, soprattutto a livello fisico e nervoso dal momento che i bianconeri avranno pieno ritmo partita, ma la squadra di Rudi Garcia ha iniziato a mettere carne al fuoco con un’amichevole contro il Nizza, vinta per 1-0. In gol Houssem Aouar, gioiellino francese da tempo nel mirino della Juventus, che avrà il piacere di riosservarlo da vicino tra poco più di un mese. Sul talento classe 1998 c’è la concorrenza di Manchester City e Atletico Madrid.