La Juventus non lavora solo su giocatori pronti per l’uso immediato, ma guarda anche ai giovanissimi talenti che possono rappresentare un patrimonio per il futuro. Uno di questi è Facundo Pellistri, attaccante classe 2001 del Penarol, sul taccuino di Juve, Real Mardrid e Manchester City. Un diamante grezzo che ha già fatto innamorare Riquelme per il suo Boca Juniors e che possiede una clausola molto allettante, pari a 13 milioni di euro. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, chi ha mosso passi concreti è stato il Lione, che avrebbe inoltrato un’offerta per il trequartista 18enne.