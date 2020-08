Il ciclone Cristiano Ronaldo si sta per abbattere sulla Champions League. Come ha detto qualche giorno fa, lui vuole continuare a vincere con la maglia della Juventus, e il miglior modo per continuare il ciclo è mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie. Tra l’altro, nel suo giardino di casa, a Lisbona. Il portoghese, come riporta La Gazzetta dello Sport, è da 9 anni che accede ai quarti di finali della competizione: l’ultima volta che gli ottavi gli furono indigesti fu proprio contro il Lione, quello di Pjanic, nel 2010.