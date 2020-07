Ora ci sono le date. L'UEFA ha comunicato la ripresa delle coppe europee, che si giocheranno in versione Final Eight con la Champions League in Portogallo tra il 12 e il 23 agosto 2020, con sorteggio il 10 luglio. Tra il 7 e l'8 agosto verranno recuperate le gare di ritorno degli ottavi di finale, tra cui Juventus-Lione. Secondo le ultime indiscrezioni, il giorno giusto potrebbe essere venerdì 7 agosto 2020, all'Allianz Stadium e non in Portogallo. Si giocherà alle 21 ore italiane.