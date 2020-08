2









È l’ora della verità. Stasera, ore 21, appuntamento con il destino per la Juventus, che allo Stadium ospiterà il Lione per il ritorno degli ottavi di Champions League. La squadra di Rudi Garcia si presenta con il vantaggio di 1-0 maturato all’andata, in Francia, e sarà dunque fondamentale per la squadra di Sarri non subire gol. Una partita delicatissima, dove gli occhi saranno inevitabilmente puntanti su Cristiano Ronaldo, capace di decidere da solo questo genere di partite, come fatto l’anno scorso demolendo l’Atletico Madrid con una tripletta. Crocevia anche per il tecnico toscano, che si gioca il futuro sulla panchina bianconera. Chi vince, stacca il pass per le Final Eight a Lisbona e sfiderà la vincente tra Real Madrid e Manchester City.



DOVE VEDERLA IN TV – La partita è in programma stasera, 7 agosto, alle ore 21 e sarà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e sarà visibile anche in chiaro, su Canale 5. In streaming, invece, su Sky Go (per gli abbonati Sky) e su Mediaset Play



