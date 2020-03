L'emergenza per Coronavirus non riguarda solo il campionato italiano, ma anche le competizioni europee. Non la Champions, al momento, con la Juve che ha giocato regolarmente con tifosi al seguito a Lione. La giornata di oggi però si è aperta con la sparata del presidente dei francesi Aulas sulla possibilità di giocare Juve-Lione in campo neutro: "Deciderà l’Uefa ma sono intervenuti dei fatti nuovi dal match dell’andata. Per esempio la Juve under 23, che gioca in serie C, è stata messa in quarantena e quattro dei suoi elementi si sono allenati con la prima squadra. Vediamo, gli sviluppi che spero saranno positivi. Siamo aperti alle decisioni dell’Uefa ma alla peggio se dovremo giocare in campo neutro lo faremo".



RISPOSTA - Non si è fatta attendere però la Uefa, che ha fatto il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus che al momento non ha toccato la massima competizione europea: "Al momento non vi è alcun cambiamento nelle competizioni organizzate dalla Uefa. Qualora venisse deciso una modifica in qualsiasi competizione, anche di una sola partita, l'Uefa lo comunicherebbe rapidamente. Seguiamo da vicino la situazione e siamo in contatto con l'organizzazione mondiale della sanità e le autorità nazionali riguardo al Covid-19 e il suo sviluppo. L'Uefa sta monitorando le decisioni delle autorità locali che potrebbero avere un impatto sulle proprie competizioni. E siamo in contatto con tutti i club in relazione a questa situazione”.​ Resta questa la posizione ufficiale della Uefa confermata anche dal presidente Ceferin.



CEFERIN - Lo stesso Presidente dell'organo europeo non prenderebbe in considerazione il rinvio: "Seguiamo con attenzione l'evoluzione dell'epidemia. Per il momento non è prevista la cancellazione di nessuna partita, ma seguiremo le decisioni che saranno prese nei differenti stati". Al momento Juve-Lione del 17 marzo si gioca a porte aperte, non a porte chiuse, né a campo neutro come paventato dal presidente del Lione. L'Uefa però osserverà anche "​le decisioni che saranno prese nei differenti stati".